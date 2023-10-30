顏色系名下優質股 心懷好奇明年運港

「顏色」系馬主顏為善，名下英國服役嘅兩歲新星「心懷好奇」(Inquisitively)，明年將會以3歲之齡運港服役。

據當地傳媒報導，顏為善喺皇家雅士谷賽期中，垂青呢匹於1000米2歲表列賽溫莎堡錦標跑第3嘅「心懷好奇」，並開始透過熟悉馬販Sam Wright斟介，最終於8月拍板成功購入，自易主轉投新練馬師符定峰後，交由布宜學主理，結果兩戰分別於約克同新市場高水準嘅兩歲馬賽事，分別以輕鬆姿態勝出表列賽同三級賽，展現優秀潛力。

馬主購入呢匹優質股之後，並未急於安排返港，繼續喺當地上陣，主要係汲取咗去年以2歲購入嘅「顏色大皇」，季初以2歲馬運港編插三班，由於北半球馬進度緩慢，結果延至3月底才能開上前線，所以今次畀馬匹有充足時間成長，冬季過後留待明年滿3歲返港，期望有更佳前景。

不過「心懷好奇」就唔會以「顏色」系綵衣在港出賽，反而將會以顏為善為經理人嘅香港聖約翰會長會團體名下服役，對上一匹為已退役嘅「會長之星」，雖然「心懷好奇」嘅中文名就仲未諗定，不過英文名就會沿用「會長之星」First Responder，由第一改為飛快，命名Fast Responser。