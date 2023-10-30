【馬場第一攝】谷草夜賽又係方家軍天下

方嘉柏馬房在今期賽事強勢出擊派8駒上陣，出戰馬有第1場「九秒九」，第2場「赤子雄心」，第3場「帖木兒」，第5場「喜傲龍」，第6場「國士無雙」，第7場「祥華孝寬」，第8場「金寶」及第9場「鈁糖武士」， 練者趁住排位日最後試跑，全力為馬匹打點，在隧道口畀柯打再到欄邊舉鏡督操，動作多多鏡頭吸引，預告黑夜之神即將回歸。

6時45分，大圈耙完地閘口打開，柏廐戰駒率先彈出，「喜傲龍」、「國士無雙」、「祥華孝寬」同埋「鈁糖武士」一齊出跑道各自單跳考驗，托弗馬要留意第5場「喜傲龍」，上仗谷中千二米跑第4名，6歲馬落腳明顯慢咗，增程至一哩可能搵到新出路，始終未交代馬匹，練者都想盡快幫馬主打開勝門。

第6場「國士無雙」及第7場「祥華孝寬」保持作戰水準，狀態比上仗更進一步，同是出爭1200米路程排內檔起步，盡得地利，也是主要爭勝份子。

方仔忙完大跑道操練，又趕住去1800米起步點，睇第2場「赤子雄心」及第8場「金寶」彈閘，成朝行出行入未停過，戰意極度高漲。

早餐料:

第5場:9「喜傲龍」

第6場:1「國士無雙」

第7場:4「祥華孝寬」

阿藍