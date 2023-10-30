【蹄聲妙影】騎師同馬伕會傾乜？

依家大家唔使戴口罩，人與人之間當堂少咗道隔膜，唔使洗耳恭聽，早輪快活谷日賽，鑑於馬迷喺左近，真係好多故仔聽，但東聲聽到某馬迷講啲唔係太尊重騎師嘅嘢，希望當事人聽唔明。話說嘉里尋日得一匹坐騎「翔龍再現」，仲要擺喺尾場嘅巨型冷門，但佢都按規例喺頭場開跑前一粒鐘，準時入騎師室報到，期間物流大叔既要苦等4粒幾鐘，又唔可以用手機與外界聯繫，同時望住其他行家頻頻入騎師室換綵衣都事小，最慘係終於輪到自己上陣，但去到馬匹亮相圈，有馬迷兜口兜面話佢依家先有工開，如果贏到咪有100%勝出率，到時實頒個終身成就獎畀佢咁話，再伴隨哈哈哈大笑聲，真係難聽過粗口。

其實，騎師面對在場嘅馬迷呼喊自己，經已習以為常，講到EQ高，澳洲幫都算數一數二，潘一哥唔贏一日馬，馬迷即刻望西，但佢依然做到沉着應戰，當住佢哋係花草樹木，結果尋日亦苦盡甘來食番舖大四喜。至於OK哥就係食腦型，好識得自我減壓，話說有個馬伕老友L君，某日拉住隻大熱門，正正係OK哥騎，期間鞍上人臨出跑道時主動問L君隻馬餐士如何，後者梗係話有啦，結果隻馬真係順利贏咗，而OK哥返嚟亦不忘向L君答謝，話全靠佢畀到信心自己，所以遇到迷惘時，不妨搵人傾吐吓，香港人生活壓力咁大，可好好效法。

初步提供:

第2場12「皇金風速」

第4場9「宏才」

■東星