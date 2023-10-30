【賽馬以外】下半季點部署 三冠定遠征！

終於再有香港佳駟喺海外贏大賽，真係非常振奮人心，仲要係澳洲頂級賽事覺士盾，亦係首次有香港馬匹揚威呢項咁重要嘅一級賽，筆者真係要畀個「服」字沈集成，同埋要讚吓「浪漫勇士」，由快活谷贏到去滿利谷，相信幫馬會引入此駒嘅靳能，都冇諗過呢匹ISG可以咁犀利，所以依家真係唔好講香港嘅拍賣會冇好嘢喇，睇吓你揀唔揀到啦。

不過，自從「浪漫勇士」贏咗呢場覺士盾，好多人都話今季馬王已經唔使選，一定係佢。點解？事關上季三冠短途王「金鑽貴人」今季兩戰全負，而3屆馬王「金鎗六十」就仲未復出，依家打算直指香港一哩錦標，希望3度贏出呢項一級賽，即使最終完成目標，始終已經8歲喇，競賽生涯到尾聲，況且應該唔會遠征，點計都唔夠「浪漫勇士」呢場海外一級賽頭馬珍貴，事關好多馬迷都好耐冇見過香港賽駒贏到海外大賽，仲要係一場中長途賽事，更加難得啦，事關如果問筆者對上一次有香港馬遠征贏2000米或以上途程嘅國際一級賽，唔計新航國際盃嘅話，應該係「爪皇凌雨」揚威杜拜司馬經典賽嗰次喇。

既然贏到覺士盾，即將返回香港嘅「浪漫勇士」，今年最後一個任務梗係要衞冕12月嘅香港盃，希望繼「加州萬里」後成為另一匹可以連贏兩屆嘅香港賽駒。咁跑完國際賽，下半季「浪漫勇士」嘅部署，反而值得期待，同埋有好多想像空間。首先可以好似上季咁，再度挑戰三冠馬王，跑晒董事盃、香港金盃同埋遮打盃，事關上季做咗三亞馬王，今次都想升正，同埋斷估今季都應該搵番麥道朗跑晒3關啩，話晒最佳拍檔嘛。

不過，如果唔想再跑三冠，同埋驚跑2400米真係長少少嘅話，下半年遠征海外真係有唔少選擇，話晒馬主劉栢輝都鍾意讓「浪漫勇士」挑戰海外大賽，想認識吓愛駒真正能力，筆者聽番劉生賽後訪問，佢覺得贏覺士盾嘅心情仲開心過贏一生一次嘅打吡大賽，就知今場頭馬嘅滿足感又幾大，所以下半年再遠征，絕對唔出奇，況且如果想穩奪今季馬王寶座，相信只要下半季喺海外多添一場G1，應該都走唔甩啦。

如果想遠征，杜拜自然係好合理嘅選擇，尤其係1800米嘅杜拜草地大賽，當然通常呢場賽事亦有唔少日本佳駟參與，而「浪漫勇士」能夠喺中立場地對日本馬鬥番場，單睇戲碼已經夠晒精彩啦，如果可以贏埋，就更加唔講得笑。當然，以往唔少馬匹遠征完杜拜，返嚟香港跑女皇盃都無咩表現，而筆者覺得既然「浪漫勇士」已經贏咗兩次女皇盃，咪畀多少少時間休息，索性等到6月再遠征日本，可以揀1600米嘅安田紀念賽，又或者係2200米寶塚紀念賽，相信佢都可以應付到，亦係爭勝分子。其實日本隊近期嚟香港跑國際賽抑或冠軍賽馬日，都係搶錢咁搶，如果有香港馬可以去日本威番次，呢啲真係叫為港爭光啦，筆者都好想再聽多次「我係香港沈集成」，呢句咁振奮嘅說話。

■山無陵