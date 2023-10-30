周三成哥贏馬 馬迷會拍手起哄？

恭喜成哥！繼「小橋流水」之後，練馬師沈集成剛周末再一次遠征成功，兩屆香港最佳中距離馬「浪漫勇士」，以短距離擊敗「樂觀派」，摘下2023年滿利谷馬場G1覺士盾，能夠為港爭光，令到全球馬壇焦點再聚落港馬身上，一眾幕後就算幾辛苦，相信都覺得值得！

馬不停蹄，跑畢覺士盾翌日，沈集成已經趕返港為谷草日賽督師，「鐵人沈」魄力真係過人，要寫個「服」字！嚟到周三夜馬，沈廐出馬雖然只有4隻，但當中兩駒甚具贏面，第9場的「勇威神駒」，與「浪漫勇士」一樣出自香港拍賣會，為該屆最貴的780萬身價，4歲馬多跑後上力，先在上季尾輕勝開齋，而今季熱身一仗後，上回排9檔潘頓索性放頭走，最終改跑法下仍能帶到，今次升三班負磅大減11磅，潘頓唔騎亦不能抹煞連捷機會。

第8場三班1650米的「超超比」，在港兩戰非冠即亞，確是潛力驚人，雖因傷缺陣9個月，但近日連試兩課大閘工夫夠晒，隨時蓄銳再有表現。第4場「人和家盛」歷來2W均由潘頓操刀，熱身一仗後人馬再重逢，要提防。尚有第6場「健康心靈」，剛戰排3檔飛到最外欄衝，只輸兩個半馬位，捲土重來也要小心。