【助人自助】徒弟仲未開齋 方仔雪中送W？

季初頭幾輪谷草賽事，方嘉柏勢如破竹，4次均有馬贏，但到近期明顯遇上樽頸位，連續3期包括日、夜谷草合共19匹未勝，以柏廐視谷草為「主場」來講，算是好失威了，不過低沉期可能好快過，因為今次周三又有9場跑馬地賽事，方家軍大舉出擊，好多馬極具分量，相信破局在即了！

周三有3場三班賽，方仔均有馬參戰，第3場三班1000米的「帖木兒」，老馬偏向力短，但剛戰跑全程望空的沙田直路賽，尚可跑獲殿軍只輸兩個馬位，回師急彎短直路谷草1000米，威力一定有增無減。第9場三班1200米的「鈁糖武士」，季內兩度飲恨得亞，是次重配合作曾兩度報捷的陳嘉熙，騎者季內仍未開齋，師傅有心扶一把，希望好心有好報，根本呢隻同徒弟好夾！

四、五班馬方面，柏廐共出5駒，第1場五班1000米的「九秒九」，上場排12檔追得第4名，今排1檔又可言勝。第7場「祥華孝寬」上季尾贏谷草1200米是力挫再出補中的「小刺蛋」，此程威力極佳，今季田草輸一仗後重返跑馬地，埋門在從化試課大閘，擺明車馬。

第5場四班一哩的「喜傲龍」，上季同程曾排12檔獲季，今回評分較該戰低8分，今季跑兩仗狀態愈來愈好，亦是起筷時。