呢隻贏到 即場一齊砌蛋糕？！

10月30日周一是希威森的26歲生辰，此子今季更獲得多個馬房提供坐騎，暫時取得7W，趁生日大個仔必發奮爭取更佳成績。有趣是練馬師徐雨石與森仔同日生日，今季與森仔合作「海豚星」曾勝，今回有「前風」再度攜手出擊，趁生日旺勢可再添進帳。

第4場四班1200米，徐廐「前風」上仗由希威森接手跑同程，排12檔也後上追回第5名，末段造23秒15乃全場最快，難得賽後獲減兩分，自購馬本身來港起步被評80分，現時跌至43分新低位，只負118磅上陣，可謀反彈。加上跑過兩仗已熱身充足，隔半個月再跑有拍跳工夫，戰意十足，兩位剛過生日的旺人希威森與徐雨石可合力炮製頭馬。

希威森今次尚有不少機會坐騎，最受重視肯定是第2場廖廐的「國大合」，上仗轉倉初出即以驚人姿態後上勝出，埋門由希威森親跳夠積極，剛踏升軌馬繼續居五班上陣，評分有大把上升空間，今回增程跑1800米可再次後上橫掃，力足連捷。

第5場希廐「成才」上仗也在森仔胯下跑得亞軍，表現不俗。「成才」向來要熱身足夠才跑得好，上季第4戰勝出，今回正好是季內第4次出賽，又到捧場時候。

至於第9場黎廐「紅逸舍」，上次復出跑谷草1200米，沿途留得較後，但直路也交出不俗追勢，上仗前從化試閘跑第1，今賽前再往當地又贏大閘，工夫絕無鬆懈，鎖定目標再攻谷草1200米，轉轉手風用希威森執韁，且看質新馬會否進步突破？