【騎8隻受歡迎】等咗咁耐 艾道拿終於上位！

澳洲騎師艾道拿憑「好眼光」爆冷，在港首勝G2後人氣急升，而且愈贏手風愈順，之後兩次賽事分別勝出「紅運大師」及「必先生」，來港後首度錄得3連勝。他周三晚賽事支持度持續高企，共有8匹坐騎在手，當中蔡廐「凌厲」近況復甦，騎者必圖延續強勢爭取4連勝。

由於布文未能造磅，造就艾道拿成功上位，把握機會策騎「好眼光」贏馬捧走精英碗，賽後蔡約翰對艾道拿有極高評價，並且承諾會對這位32歲鄉里繼續支持，結果延續近戰蜜月期，艾道拿今戰將替蔡廐「凌厲」與「波爾多」出戰。

第4場「凌厲」今季由艾道拿接手，於谷草1200米合作2次，表現循序漸進，剛戰力追不及以頸位屈居於「添開心」之後得亞軍，蔡約翰安排原裝人馬再戰同程，必謀補中。第8場「波爾多」上場復出於谷草一哩雖落敗，不過變化場地非其所長，人馬藉一場熱身建立默契；以此駒贏沙田大場級數，今仗隨時有變身能力。

第1場「九秒九」近兩仗配董明朗搏殺失手，今仗改由艾道拿接棒。此馬接連受制於不利排檔後上不及，如今縮程跑最短途1000米，連番變招決心求勝。

喜悅一生換人求逞

至於與鄭俊偉合作之「喜悅一生」，此駒季內3戰兩度獲亞，因艾兆禮停賽被迫換人，以艾道拿近期旺勢，說不定再次執到寶，為其帶來頭馬進帳。