重新接手私家坐騎 嘉熙：鈁糖武士持續進步

方嘉柏雖然在剛周日(29日)谷草日賽食白果，但畢竟谷草乃其主場，加上廐內不乏谷草能手，今期大有機會重啟勝門。當中第6場四班1200米「國士無雙」以及第7場四班1200米「祥華孝寬」，早已是同程頭馬，證明能力，加上今次抽得好檔，相信有機會再交出表現。另外第9場三班1200米「鈁糖武士」，季內兩仗在三班1200米均跑入前列，今仗抽得7檔起步，比上兩仗還要好，隨時藉好形勢還以顏色。

「鈁糖武士」季內復出一仗由陳嘉熙策騎，當時在11檔起步沿途居中，結果只以短馬頭位負於「量化歡騰」蹄下，其後再出換布文騎，全程三疊望空無遮擋，結果再以頸位僅負跑第2。今仗「鈁糖武士」由陳嘉熙重新接手，騎者就表示，上仗布文騎「鈁糖武士」，全場賽事步速甚慢，布文都讓馬兒順走，雖然形勢不利，但「鈁糖武士」仍能跑入第2名表現甚佳，馬兒亦持續進步。

陳嘉熙昨晨(30日)主理「鈁糖武士」快跳，他認為馬匹狀態甚好，今場抽7檔起步，預料「顏色大皇」會採取主動跑法，寄望整場賽事有一定步速，令「鈁糖武士」可從後追上。