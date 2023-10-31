遨遊氣泡左膝動刀後復出 巴度試完閘有嘢講

「遨遊氣泡」將於11月19日復出角逐二級賽馬會一哩錦標，巴度滿意此駒的備戰進度。 「遨遊氣泡」曾於5月接受左膝手術，其後休賽至今。

「遨遊氣泡」今早參加1200米泥地試閘，同組馬匹還包括「金鎗六十」、「永遠美麗」及「自勝者強」。巴度表示：「馬兒感覺良好，動作流暢，牠看來身心愉快。我認為牠在今次試閘中已經做到最好，我非常滿意。牠的表現一如我所預期，出閘迅速，而且前速甚快，動作也很流暢。牠顯得躍躍欲試，而且末段亦能維持佳勢衝線。」

至於周三的跑馬地賽事，巴度將夥拍「國士無雙」出爭第6場四班1200米，他表示：「牠擅跑同程，今仗將負頂磅上陣，從1檔出閘可節省腳程，相信有助爭勝，希望馬兒屆時能佔取好位。」

巴度周三共有8匹坐騎，包括「赤火驍龍」出爭第5場四班1650米，他說：「馬兒今仗排1檔相當有利，我認為此賽也很適合牠角逐，牠季內首戰表現出色。」

巴度將於周日策騎「發財先鋒」出戰三級賽婦女銀袋，他表示：「牠今仗負磅較重，不過各駒看來勢均力敵。我認為馬兒實力不俗，只是今次負磅較去年勝出此賽時重。」