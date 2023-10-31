【練馬師王】戰駒迅速受追捧 有料到！

上期跑馬地日賽，姚本輝大開殺戒，取得3冠1亞1季，最終以46分季內首次勝出「練馬師王」。不過，這次並非今季最高的分數，原來9月20日谷戰，方嘉柏累積48分封王，才是第1位。今期谷戰返回夜賽角逐，「黑夜之神」方嘉柏又屯駐重兵，全晚8駒列陣，分別由7位騎師操刀。翻查資料，練者在上述高分封王一夜，10匹參戰馬分別由8將效力，與今次部署相近，一定大舉出擊，值得留神。而今日中午開飛不久，「九秒九」、「國士無雙」及「鈁糖武士」迅速成為熱門分子，備受追捧，估計是主力所在。

打頭陣的「九秒九」今季演出穩定，4度出賽全獲前5名，大前仗配董明朗揚威跑馬地1200米，之後兩戰同程均屈居殿軍，主要是受制於檔位問題。「九秒九」今仗出戰谷草1000米，改排1檔，不必再留得過後，加上最短途賽事步速向來偏快，對其後追跑法更有利，換上手風更順的艾道拿，有機會先拔頭籌。由於頭場已有餐士，故投注方嘉柏的「練馬師王」時，及早「入場」落注為宜。

第6場「國士無雙」至今3場頭馬俱由巴度一手包辦，特別合拍，今次人馬再重逢，出擊決心至大。此駒過往在谷草1200米3次抽1檔，名次非冠即亞，今仗又排黃金檔位，可望再獲佳績。至於尾場「鈁糖武士」，今季兩戰均跑亞軍，不論快、慢步速都能交出好成績，證明踏入5歲仍在進步。雖然鞍上人陳嘉熙季內仍未開齋，但此子夥拍此駒異常合拍，8戰獲取2冠2亞，半數入Q，適逢布文停賽，陳嘉熙得以再掌帥印，當然會把握食尾胡機會。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 2.6倍

2.徐雨石 6.0倍

3.告東尼 8.0倍

4.文家良 12倍

5.韋 達 12倍

6.羅富全 10倍

7.容天鵬 15倍

8.大衛希斯 13倍

9.沈集成 30倍

10.蔡約翰 15倍

11.呂健威 50倍

12.姚本輝 45倍

13.伍鵬志 75倍

14.鄭俊偉 50倍

15.蘇偉賢 65倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/賀賢/廖康銘/黎昭昇/巫偉傑) 40倍