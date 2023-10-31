【張基焦點】摯多福輕磅放冷箭

徐雨石已連續兩季收警告信，若然今季未能達標，練馬生涯隨時結束，因此必定盡拚不作保留，「摯多福」曾於中長途賽事跑近，今季熱身已足，可望交出好成績；「吉吉利高」則今季才加盟，上仗開始有走勢，今回遇弱旅可重視。另外，「凌厲」上仗搏失後今次再攻谷草1200米，擺明想補中。「成才」可算希斯的代表作之一，演出穩定不能輕視。

第2場五班1800米，「摯多福」本身要跑夠才好，季初所見狀態顯然未到位，因此先後於谷草一哩及1800米表現平平，然而經過3場熱身後，最近晨課所見馬兒勇態已備，快跳表現吸引，始終上季尾於此程抽12檔得殿軍，被「揚威四方」、「神舟飛駒」擊敗，賽績水準不差，今回繼續負輕磅擺前走相當好跑，對手不易將牠趕過。

第5場四班1650米，老黃忠「成才」雖然已屆9歲，卻仍能保持良好表現，實屬難得，剛戰同程只被「駿行星」擊敗卻能跑贏「美麗攻略」，演出甚佳，即使抽8檔但本身有頭有尾，只要形勢不太惡劣，遇此組對手坐位望贏。

第1場五班1000米，「吉吉利高」今季馬身明顯比前壯，前季於新馬賽一出即勝，應該有質素，剛戰突然加眼罩跑同程追得好，反映配備有幫助，況且賽事水準亦高，今次抽好位而對手太差，補中可期。

凌厲盃賽搏到盡

第4場四班1200米，香港中華總商會盃，「凌厲」剛戰有心出擊，奈何遇上實力頗強的「添開心」飲恨，又或者遇淋地未能展所長，今次再跑同程遇上盃賽場合，鬥志不用懷疑，機會樂觀。