【進階選項】飛漲轉場縮程搵着數

谷草賽事季初階段報名馬普遍較少，全靠四班支撐才得以拆組跑9場，當然四班既是實力中庸的舊馬棲息地，亦是一眾未來新星，甚至馬王級分子的起步點，「浪漫勇士」及「金鑽貴人」同樣初出贏四班谷草1200米。

正因為龍蛇混集，賽事水準十分參差，同晚一拆三的話，稍有能力的降班馬已可取得甜頭。第4場是盃賽場合，亦是四班1200米第2組，韋達馬房「飛漲」前季初抵港，於田草一哩幾乎勝出，之後左前腿肌腱受傷，上季並無出賽。今季快將由4轉5歲，上場復出跑田草1400米配艾兆禮，表面名次第9，實際沿欄一度有追，但當時面對是三班極強組對手，以一匹久疏戰陣的馬表現絕對收貨。熱身後好快復課，查前年曾安排試谷閘，騎落肯追平衡力佳，以牠來港前在英國可以連掃3場希鐸及新巿場一哩賽，6字頭起步肯定着數。如今初跑四班轉谷草，正常留後應該揀一哩，但大家都心知1200米拆組弱鬥弱，寧願重戴眼罩縮程，再換上今季公認進步的鍾易禮減磅跑兼排2檔，八九分水準已夠殺。

廐侶第3場「電氣騎士」同樣借用鍾易禮減磅出擊，抵港後14戰只有2次不入前6名，其一是心律不正，演出極準繩。上季3月後曾缺陣，季尾復出再跑一場第3。抖暑後工夫無間斷，上仗縮程跑1000米，外檔起步早段已經狂推上前，末段卻被「英雄豪邁」越過保住亞席，只怪今季希威森與韋達八字唔夾。今次再對相若對手，排檔移入又有7磅可減，單憑這此點已足以反先。