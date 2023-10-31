【J臣研究所】凌厲級數贏晒

換草完成繼續谷草賽事，通常以往換完草頭幾次谷戰，都會大利內欄前置馬，循呢個方向可能有意外收穫。今晚先睇第4場，「凌厲」上季贏上三班後，曾打疊上名，其中跑入亞軍一戰沿途二疊望空放頭走，埋門僅一步不敵「量化歡騰」而跑贏及後補中之「怡勁力」，能力上喺三班都夠贏，只係其後狀態回落連場落敗；到今季竟減夠分四班起步，首戰狀態未足下已跑得接近，再出跑獲亞軍，明顯居四班贏晒級數，今場幾匹有前速嘅馬中以佢排檔最好，咁都唔博W等幾時？

「皇者烽火」上仗及今仗賽前試大閘都贏得清脆，但潘頓上仗起步卻刻意捉隻馬入內疊等位，結果一如所料塞死全程冇騎過，換人可見真章。「喜駿之星」勝在一個快字，如屆時場地真的大利前置，極有可能上名。

第5場環顧全場馬，都好難搵到一隻夠「都靈勇士」跑，計馬上場走九疊入彎都跑入亞席，轉倉後狀態遠比以前穩定，續有潘頓壓陣應有力交代，之不過呢隻馬陣上經常有啲欠運，如上季總場次267，就係撞上慢步速僅輸頸位，而今場事實上又真係冇乜快馬，怕其埋門差幾步，唔敢揸膽。

配腳博一博隻「成才」，盛年時多放頭上名，近季似乎前速冇咁勁，但今場冇馬同佢鬥燒應可自己帶放。「中華叻叻」上季都贏四班同程，磅輕檔靚肯定會擺前啲走，呢兩場整條鐵角博一博過關先。