【三重彩地帶】9歲老而彌堅仲有「希」望

第5場四班1650米，「成才」9歲馬征戰多年，其中4季在11或12月贏馬，要幾場熱身才到位，上次乃季內第3仗已入Q，跑起狀態踏入11月又可搏殺，今晚希斯有不少邊線馬，攻勢一觸即發。「都靈勇士」轉倉首仗即在強組入Q，求開勝門鬥志不用懷疑，跟「成才」可作複式雙膽。

「赤火驍龍」評分回調至射程範圍，1檔配合守好位跑法。「逍遙駒」久休10個月上次復出只輸兩乘多，久疏戰陣下表現收貨，傷病馬能喼到正常出賽頻率屬佳兆。「中華叻叻」上季曾氣走「精彩生活」，同程實力絕非易與。「喜傲龍」上場1200米路短都追近，今場一哩合適得多。

第8場三班1650米，「飛輪步」剛初跑同程竟敢落飛，幕後應有盤算，沿途造快步速只差一步放到，搏失後捲土重來當有戰意，今場不乏快馬，本身可段段快開，快鬥快未必下風。

「大學生」上場挫退「飛輪步」受惠步速之助，今次1檔形勢亦佳。「美麗滿滿」狀態回勇即重配合拍的潘頓，也有機會提升名次。「銀亮光速」上仗同程外檔兼變化地敗不足據，內移至4檔可望跑番前次入Q的水準。「赤馬雄風」前速不及以往，守好位更合，今場快馬多，攝到二疊中前位置，可謀一席。■海東