【耀眼精選】電玩精英暗牌馬

第9場3班1200米，過半數馬匹機會接近，賽前夠膽一早劃死刪走嘅馬唔多過兩匹，係一場勢均力敵強組賽事。純睇分，「勇威神駒」同「威武覺醒」會係今場機會較為突出嘅一對馬，「勇威神駒」贏馬升班負磅驟減，繼續係爭勝主角；「威武覺醒」響三班同程3戰未甩三甲，今戰排3檔同上場一樣，相信早段可以好輕易佔據貼欄有遮擋位置，直路拉出三疊追趕。結合騎師配搭，早排連食3期白果，啱啱先撻番着贏馬機器嘅潘頓，捨新勝嘅「勇威神駒」，而改策「威武覺醒」上陣，似乎心中有馬，應該唔會再一次揀錯馬咁失威掛？

策略上Q膽揀「威武覺醒」似乎較穩陣，但係投注獨贏筆者會博下一對睇唔透嘅暗牌馬。「電玩精英」來港前3戰全勝，雖然只係贏處女馬同條件賽呢類低水準賽事，但係正正對手弱耗虛少，進步空間會比一般外地連場硬仗嘅自購馬多，來自畀人睇低嘅巴西，估計會有較合理賠率，應該唔會好似早兩星期嘅「安騁」咁，水瓜打狗唔見一大截。

「顏色大皇」上季3戰田草，今仗復出即安排轉跑谷草，部署似足上月尾響同程爆大冷嘅「炯炯有神」，排11檔起步，嚇怕唔少投注人，只要早段肯搶埋到二疊，有力出冷。