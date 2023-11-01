【分秒在握】陳嘉熙今次嗒糖

現時排榜末的陳嘉熙及嘉里，成績可用慘不忍睹去形容，但當中又以陳嘉熙情況更惡劣，因為季內跑了14次賽事，騎者只出賽12次，平均每次連一匹坐騎亦不夠，今次有幸重新接手「鈁糖武士」，信會用心演繹。

弱勢騎師有時就會有這個問題，坐騎不足連帶缺乏爭勝機會，而成績欠佳之下，就難以爭取坐騎，如是者不斷循環，要打破僵局實在談何容易？幸好陳嘉熙仍有師傅方嘉柏支持，今次尾場「鈁糖武士」重回陳嘉熙手，對手各有缺點之下，屬此駒爭勝良機。

「鈁糖武士」自從上季初在陳嘉熙手上取得兩捷後，就奠定了帥權，事實上人馬又的確甚夾檔，就以季內首戰為例，臨場「雅典武士」退出下，此駒在10駒場合排11檔起步，但出閘後鞍上人稍留再切入，轉首彎時已能貼欄居第7位，到入直路時，前面人馬疊疊之下，陳嘉熙不慌不忙沿欄推進，結果叮噹馬頭下僅負於「量化歡騰」，也算是輸得無話可說了。

上仗「鈁糖武士」換上布文排9檔再爭同程，早段不搶不楔，之後全程走三疊亦入Q，雖然未能抵擋「閃電」的衝刺，但已經拋離「威武覺醒」兩個馬位，此駒一連兩仗一係追不切，一係頂不到，可謂殊不夠運，今次與「威武覺醒」再遇，條件相若之下，信陳嘉熙會爭一口氣。

■長風

第9場 3鈁糖武士 10勇威神駒

1威武覺醒 6幸運旅程