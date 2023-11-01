唔再做阿二 杜俊誠離開藍營另有發展

杜俊誠近年一直以副帥身份，協助高多芬打天下，不過騎者於周一對外宣布，將會與高多芬結束賓主關係，明年起將會轉做正印，出任Wathnan賽馬集團主帥。

現年35歲嘅杜俊誠，起初是與布宜學同屬高多芬主帥，分別效力於蘇萊與艾柏賓，但自2016年開始，由於藍營資源架構重造，蘇萊大部份馬匹撥歸由艾柏賓旗下，結果杜俊誠亦被調往為艾柏賓效力，結果由過往雙帥制度，在同一個馬房下，帥位遂變成有主副之分。

雖然係副帥身份，杜俊誠近年响分級賽立下唔少汗馬功勞，單係去年已經為高多芬憑「奪標先驅」贏英國二千堅尼，而响皇家雅士谷，就以「海金冠」勇奪女皇伊利沙伯二世禧年錦標。杜俊誠如今轉換新東家，唔再做阿二，自然期望在策騎事業上有新突破。

對於Wathnan賽馬集團，掌舵人為卡塔爾元首塔米姆，近兩年在英國馬圈擴展勢力，而先前皇家家族成員，亦分別成立卡塔爾賽馬集團，與及Al Shaqab賽馬集團，而Wathnan賽馬集團剛過去馬季，更加培訓到兩匹長途新星，先有「壯膽識」勇奪G1雅士谷金盃，再有「貴格兒」捧走G2女皇瓶賽。