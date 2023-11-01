費伯華派馬征港 冠軍級壓陣真強

呢輪有關香港國際賽消息，都係集中晒響東瀛大軍方面，當然歐洲方面亦會有份，其中「喜菲皇女」早已講咗來港出戰香港短途錦標，可以講係整裝待發，而響法國方面，雖然報名馬匹數目唔多，但傳奇練馬師費伯華，據當地報道，將會派出「真強」(Junko)出戰香港瓶。

「真強」分屬Wertheimer兄弟旗下馬匹，而紀仁安正係呢系馬嘅主帥，剛剛新鮮熱辣成功衞冕法國冠軍騎師，所以加埋呢個冠軍配搭，馬如其名的確係真強組合。

紀仁安同費伯華呢個騎練組合，其實響香港瓶都有過頭馬紀錄，就係2014年憑已故鴨都拿王子旗下「富林特郡」摘冠，可惜2017年嘅「攻心如焚」，最終不敵「高地之舞」得亞軍，以佢哋響香港瓶嘅往績，「真強」今次征港，的確惹人憧憬。

其實「真強」係3月杜拜轉播賽中，馬迷曾經響杜拜草地大賽睇過佢上陣，雖然只跑第6名，但走勢並唔差，加上隨着馬齡漸長，1800米途程已嫌短，返國後響2400米G1聖格盧大賽跑第3名，跟住跑番場同程G3，已經可以輕鬆補中。

「真強」響今屆香港國際賽中，只係報瓶而未有報盃，可見得費伯華認定呢匹馬嘅長途實力，今次來港當然視為爭標分子。