維省打吡周末舉行 悉尼金鷹錦標打對台

嚟緊本周末香港越洋轉播賽事，繼續係澳洲重要賽日，費明頓馬場舉行嘅維多利亞打吡賽馬日，另一邊廂響悉尼方面，一樣有重要賽事，全球最高獎金嘅4歲馬草地賽事金鷹錦標，將於玫瑰崗馬場舉行。

新南威爾斯近年為咗提升悉尼春季嘉年華嘅地位，除咗提升獎金之外，仲搞咗兩項大賽，包括全球最高獎金草地1200米G1珠穆朗瑪峰錦標，而另一項就係2019至創辦嘅4歲馬1500米賽事金鷹錦標，由於維省春季嘉年華，並無為4歲馬提供任何大賽項目，所以悉尼就度身訂造，策略性創辦呢場賽事。

雖然仲未獲得認同升為一級賽，但已由最初嘅750萬澳元總獎金循序加碼，今季總獎金將會一如上屆，維持響1,000萬澳元，其中一成將會撥作慈善用途，相信呢項賽事，都會好似珠峰錦標一樣，日後就會升格成為G1。

正因為同維多利亞打吡打對台，兩地騎師兜亂，響維省打躉如韋紀力、戴文高、連達文等，就走咗過去跑金鷹錦標，而麥道朗、薛恩呢個周末就去角逐維省打吡。

講番今屆金鷹錦標，尋日就已經提前排位，上場杜勒錦標落敗、由連達文出戰西澳洲馬后Amelia's Jewel，由於抽到理想5檔，故仍被定為目前大熱門，活侯夫人旗下「檀島幹探」(Hawaii Five Oh)，剛剛響珠峰錦標跑入接近第6名，今次向贏過嘅1400米進發，由炒飯哥羅理雅出戰排4檔，就成為次熱門。

華禮納戰隊之中，其中就有來自岳家軍嘅「群王爭霸」（Age of Kings），交由韋紀力出戰，而日本賽駒Obamburunai，由於武豊周日秋季天皇賞日，賽後落馬被坐騎踢傷右腿，因此坐騎將會改配柏爾(Josh Parr)。