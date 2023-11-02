加到25場 下半季大把日本G1有得賭？

雖然88次本地賽馬日，暫時就應該無得加，但隨住越洋轉播賽事愈嚟愈受歡受，馬會早前向政府申請增加越洋轉播賽事數目嘅建議，已經被政府批准，依家每季嘅本地賽馬日越洋轉播賽事的場數上限由10場增加至25場，同時每個越洋轉播賽事日越洋轉播賽事的場數上限由9場增至12場，由於喺下個月1號先至生效，所以嚟緊禮拜六嘅維多利亞打吡賽馬日，都只係播9場畀大家玩。

不過，就本地賽馬日嘅海外賽事場數由10場增加至25場，相信由明年開始，應該有機會轉播更加日本賽事。首先睇番賽期表，應該都知香港賽事大部分都係喺禮拜日舉行，但澳洲、英國嘅大賽通常喺周末上演，如果要喺禮拜日嘅本地賽馬日轉播一、兩場海外賽，同樣慣咗喺禮拜日跑大賽嘅日本應該係最佳選擇，如果係咁嘅話，為咗盡用呢25個Quota，唔知馬會下年會唔會轉播通常喺二月舉行嘅泥地1600米一級賽二月錦標？同埋喺上半年舉行嘅日本雄馬、雌馬三冠系列嘅頭兩關賽事，應該都係馬會啲轉播目標啩，到時啲日本馬粉絲一定好開心啦。