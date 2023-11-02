【蹄聲妙影】梗有一個戴眼鏡喺左近

記得以前眼鏡系馬主養過好多匹馬，東星都幫佢哋影過唔少頭馬相，依稀記得佢哋鐘意啲相用木架去裱，相信係想㩒擺啲，畢竟金鋁架氧化後，會較易睇到褪色位。而丁冠豪同眼鏡系最有淵源，淨係姚本輝訓練過嘅「眼鏡上將」同「眼鏡少將」，都喺丁仔胯下各贏過兩場，但其後眼鏡系馬主喺場外發生過啲嘢，所以冇見佢哋再喺香港養馬了，如果佢哋仲有養馬的話，丁仔一定得到唔少支持。

講開眼鏡，現今手機係命根嘅年代，加上自從相機數碼化，攝記們亦需長期對住電腦執相，故此攝記10個有9個都係四眼一族，就算唔係，都只不過戴咗隱形眼鏡，而某位資深攝記喺十九幾年前，做咗第一代激光手術，依家視力亦退化晒，都要戴番副眼鏡，尤其跑夜馬，否則電算機啲賠率未必睇得清楚，雖然佢好多時睇錯賠率，但反而經常有意外收穫，「賠率影響思維」又一鐵證。

近日愈來愈多港人北上配眼鏡，的確比香港平幾倍，都咪話唔吸引，配番一兩副守吓門口都抵嘅，於是乎幾位行家順應潮流，早前柴娃娃北上買眼鏡。有位個底花咗嘅行家，終於搵到藉口，問老虎攞番張歡樂卡，真係恭喜佢喇！

初步提供:

第6場13「大數據」

第8場2「名門望族」

■東星