【賽馬以外】傷咁耐唔出照養 一定有啲計！

唔知大家知唔知養馬費一個月大約嘅幾多錢呢？可能你哋會即刻話筆者，都冇錢同資格做馬主，知道呢啲把X咩。又唔使咁激動嘅，筆者只係想講，如果想知道養馬費係幾多錢，其實只需要喺馬會網頁就搵到，只不過平時用馬會網，大多數都係睇賽馬資訊嗰欄，但只要睇吓馬會會員馬主專區嗰度，就有個地方畀你下載平均練馬費用報告，根據最新一次嘅資料，各個馬房嘅養馬費由5萬6去到6萬7左右，平均養馬費就係$61,510，換言之想養一隻馬，每個月要攞6萬幾出嚟，多過唔少人一個月嘅人工㗎喇。

講真，作為國際大都會兼金融中心，香港大把有錢人，拎6萬蚊養馬都係閒錢，但經濟有周期，最近香港就肯定走下坡，筆者都識唔少馬主呻生意難做，就連練馬師都一樣感受到，事關依家唔止少咗馬主一擲千金，願意豪花逾千萬買自購馬，甚至有啲亦覺得養馬費唔平，自己隻馬又交唔到成績，倒不如讓馬匹退役，既可以慳返筆，又唔使等到愛駒出賽時，最後輸咗又谷氣，貼錢買難受就最慘。始終錢就係錢，唔養馬，可以玩吓車，又可以食餐好，甚至去下旅行，都係開心事嘛，呢度都解釋到點解最近出現整體馬口略為下跌嘅原因，同埋點解有咁多只係中咗後備籤嘅馬會會員都可以買馬，事關已經有一部分人唔玩。

講到呢度，香港人最講成本效益，同埋CP值，如果唔係咁，大家就唔會衝晒上去深圳消費，無他嘅，因為啲錢見使啲，服務又好啲，咪個個都衝上去。如果唔明呢啲原因，只係識搞夜繽紛，結果咪輸鑊甘。做馬主亦一樣，如果隻馬傷咗，到頭嚟都係白養，仲要傷患馬通常要畀多少少醫藥費，隨時一個月要畀7、8萬都無機會上陣，倒不如提早斬纜，自己可以解脫，馬匹又唔使再受訓練，都係好事嘅。

如果咁計，馬主同埋練馬師若果肯畀時間一匹傷患馬留低，或多或少反映呢匹馬應該有一定能力，當然馬主養馬嘅目的有好多種，除咗想贏馬，有時要社交、應酬，同埋馬主呢個身分都好重要，或者帶嚟一定效益。不過，始終時間係金錢嘛，所以當尋晚跑馬地賽事，見到「飛漲」贏馬，似乎反映咗一樣嘢，固然呢系馬主唔擔心冇錢養馬，但願意畀一年半畀呢匹腳患馬抖吓，相信幕後都覺得隻馬有能力，結果落到四班得手，而同晚「超超比」就抖咗9個月，結果復出即勝，就反映練者、馬主願意等，肯定有啲原因。至於周日賽事，就有「傲龍駒」抖咗7個幾月復出，而呢隻馬正正因為前幾季肯抖咗一年幾，先造就依家累積5場頭馬，今次隻馬喺3月尾贏完，4月又做手術，仲一樣畀時間佢復出，唔知今季成績會點呢？

■山無陵