周日婦女銀袋日 入場送紀念襟針

莎莎婦女銀袋日2023，將於本週日（11月5日）在沙田馬場隆重舉行。當日場內將呈獻一連串以「賽出時尚」為主題的活動予市民參與。今年大會邀請了知名藝人林明禎小姐擔任形象大使，以甜美時尚造型參與美麗盛事，以延續「莎莎婦女銀袋日」的傳統。

入場獲贈「莎莎婦女銀袋日紀念襟針」

當日下午3時30分前，沙田及跑馬地馬場入場人士可獲贈指定「紀念襟針」乙個，數量有限，派完即止。

賽日焦點為三級賽莎莎婦女銀袋，獎金高達420萬港元，將於下午4時05分第7場開跑，賽後由香港賽馬會董事羅啟華先生的女兒羅覺文博士擔任頒獎嘉賓。「莎莎婦女銀袋日」形象大使林明禎小姐，將連同莎莎國際控股有限公司主席及行政總裁郭少明博士SBS太平紳士、副主席郭羅桂珍博士BBS太平紳士，首先在馬匹亮相圈頒發莎莎婦女銀袋最佳外觀馬匹獎，其後在凱旋門致送紀念盃予賽事勝出頭馬的馬主、練馬師及騎師。隨後，林明禎小姐更會在數碼專區與公眾見面。

參加最佳服飾大獎贏豐富禮品

場內還有一系列配合「賽出時尚」主題的精彩活動，包括最佳服飾大獎、莎莎美妝產品區以優惠價發售多款銀袋日限定套裝及美妝產品、特色攤位提供精緻美食以及新生代女子樂隊WHIZZ將在公眾席投注大堂現場演繹多首原創及流行曲。

有興趣參與場內最佳服飾大獎的參加者，只需將照片上載到個人Instagram (須設定為公開帳戶)，加上標籤 #銀袋日參加比賽，即有機會贏取莎莎美妝禮品。同樣不容錯過的還有打卡熱點，公眾席投注大堂設高度1.5米的「淑女小馬」裝置。

全日共編排10場精彩賽事，頭場賽事於下午1時開跑，沙田馬場於早上11時開放入場。