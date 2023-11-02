【婦女銀袋爭衞冕】全哥：我最擔心係個負磅！

三級賽莎莎婦女銀袋1800米將於本週日（11月5日）在沙田舉行。練馬師羅富全將再度派出「發財先鋒」出爭此賽，他坦言評分急升後增加了這匹6歲馬爭取衛冕的難度。

「發財先鋒」在上屆賽事中僅負115磅上陣，最終擊敗「美麗同享」及「多巴先生」奪魁。然而，「發財先鋒」目前的評分已增至117分，因此今仗須負135磅作賽。

「爆炸」於2007年及2008年分別在白德民及潘頓主轡下連勝兩屆莎莎婦女銀袋。「發財先鋒」今次將力爭成為繼「爆炸」後首匹蟬聯此賽冠軍的佳駟，但羅富全表示馬兒今仗將面臨嚴峻考驗。

羅富全說︰「馬兒去年僅負115磅上陣，但今年須負135磅，相差足足20磅。但無論如何，馬兒現時正處佳態，我們唯一的憂慮只是負磅。」

「馬兒上季上陣時通常負磅較輕，較為容易應付，但今季情況將會略有不同，例如週日的一仗，牠便需要負重磅上陣。不過，馬兒現時依然狀態甚佳。」

「發財先鋒」上仗於10月15日復出，角逐二級賽沙田錦標（1600米讓賽），在頭馬「加州星球」之後跑獲第5名。此駒今仗將在巴度胯下自第3檔出閘，冀能交出進步表現。

羅富全說：「馬兒上仗作季內初出，而且只是跑1600米，已經交出不俗表現。1600米途程對牠來說稍為嫌短，1800米或2000米途程應最適合牠發揮。」

「發財先鋒」曾於2022年角逐寶馬香港打吡大賽2000米，最終在「浪漫勇士」及「加州星球」之後跑入季席，其後續創佳績，上季更兩勝三級賽，包括在跑馬地勝出一月盃1800米，迄今以該季表現最佳。

「發財先鋒」已報爭將於12月10日在沙田上演的浪琴香港盃2000米一級賽。這匹「快樂事」兒子上季角逐該項大賽時在「浪漫勇士」及日本賽駒「野田小子」之後衝線，跑獲季軍。

羅富全說：「牠在12月一仗應只需負126磅，就讓我們拭目以待。」