覺士盾飲恨 希斯兄弟維省打吡求補中？

希斯兄弟(右二)今次再派實力馬爭維省打吡。(GETTY IMAGES)

維多利亞打吡2500米一級賽將於本週六（11月4日）在費明頓舉行。比安希斯、威希斯及詹希斯馬房剛於上週在滿利谷上演的覺士盾2040米一級賽中與冠軍獎盃擦身而過，未能初嘗該賽勝果。他們週六將派出「寫意遊」角逐維多利亞打吡，冀望能凱旋歸來，收復前失。

在覺士盾一役中，由這3兄弟訓練的佳駟「樂觀派」於末段沿欄上前展開挑戰，惜最終僅以馬鼻位之差不敵香港菁英「浪漫勇士」，屈居亞軍。

他們今次會派遣「寫意遊」出爭維多利亞打吡，有信心該駒能摘下此項一級賽錦標。

「寫意遊」父系出自2013年墨爾本盃3200米一級賽盟主「繁花似錦」，上仗揚威滿利谷瓶2040米二級賽後，瞬即廣獲看好能成為今屆維多利亞打吡盟主。

「寫意遊」前仗在考菲爾德出爭考菲爾德經典賽2000米三級賽，負於今仗爭勝分子「夕陽輝映」近二又四分三馬位，跑得第4名。

該賽的亞軍及季軍分別是備受重視的「精華沖天」及「奇門」，兩駒也會競逐今仗只供3歲馬參加的維多利亞打吡。

「寫意遊」剛於上週六以2個馬位之先強勢攻下滿利谷瓶，本週六即再次披甲上陣，將連續第3個週六出賽。

詹希斯表示，「寫意遊」在跑畢滿利谷瓶後狀態良好， 沒有出現任何問題。

詹希斯說：「馬兒上仗賽後狀況良好，週六若能達至最佳狀態，便有機會爭勝。」

「牠連續3個週六上陣，體能可謂冠絕全澳洲。牠高大力雄，應該游刃有餘。」

「寫意遊」於8月在格堡作澳洲春季首戰，贏得一項1500米從未勝出馬賽，其後隨著出賽次數漸多，以及途程增長，表現持續有進步。

詹希斯說：「牠出自父系『繁花似錦』，我們一直覺得牠應該長力上乘。」

「牠上週六以勁勢獲勝的表現令我們倍添信心。」

此外，由紀飛及郭明勛訓練的滿利谷瓶亞軍「講事實」、布樹庭及楊麗妮馬房的「夕陽輝映」，以及高雅士麾下的「高空奇襲」也備受追捧。

由華禮納訓練的「精華沖天」應屬今仗各駒的最強勁對手，該馬房將力爭10年內第3度攻下維多利亞打吡。

「精華沖天」前仗在費明頓角逐重疊錦標1800米表列賽，最終以5個半馬位之遙奪魁而回，表現出色。

「精華沖天」父系出自美國3冠馬王兼育馬者盃經典大賽2000米一級賽盟主「美式法老」，上仗出戰考菲爾德經典賽2000米三級賽時被捧成大熱門，但最終只能屈居亞軍。

該仗只有7駒上陣，或影響了「精華沖天」的發揮， 而且當時步速緩慢，以致牠的末段衝刺減弱，最終僅以短距離之差不敵「夕陽輝映」。

華禮納曾於2014年及2022年分別憑「加官進爵」及Manzoice攻下維多利亞打吡，他有信心「精華沖天」今仗能重拾勇態。

華禮納表示：「馬兒顯然喜歡在費明頓作賽。只要牠能交回前仗在此馬場上陣時的水準，週六就能在打吡構成威脅。」

「我認為跑2500米途程的關鍵在於早段保留氣力，而牠受催策時加速力強勁。我有信心牠不會受到上仗落敗影響。」

楊麗妮則相信「夕陽輝映」今仗能製造驚喜，不容忽視。

楊麗妮說：「牠肯定能應付較長途程。」

「馬兒是我見過最放鬆的賽駒。牠在馬房經常顯得懶洋洋，出賽時往往淡定從容，而且能夠交出最高水準。」

「有這樣一匹打吡爭標分子，叫人怎能不高興？」