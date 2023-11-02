周末至周二轉播多場海外G1大戰！

維省打吡

精華沖天勝望濃

嚟緊幾日受注連場海外大賽，周末有維省打吡賽馬日9場，頭場上午9時20分開跑，到周日早上5時50分，則有美國育馬者盃經典大賽泥地及育馬者盃草地大賽，而下星期二更係澳洲大賽之最─墨爾本盃賽馬日，大家呢輪真係可以大飽眼福。

周末重頭戲為維多利亞打吡2500米，早前夥拍「浪漫勇士」發揮一絕贏出覺士盾的騎師麥道朗，又有另一實力馬「精華沖天」揸手，此匹華禮納訓練的美國三冠馬王「美式法老」子嗣，出道6戰取下3冠2亞極為準繩，上次在三級賽考菲爾德經典賽2000米屈居第2，但該役後上衝刺甚勁，加埋血統支持，相信今回增程跑2500米會合適，麥道朗有望一連兩周贏大賽。

至於雅閣圍錦標1200米，「進取開局」捧盃機會十分樂觀，此匹「至高無極」囝囝，在澳洲6戰得2冠1亞3季，上回出爭二級賽沿欄而上，輕取對手而回，實力仍未見底，曾在兩歲金拖鞋大賽上名之馬，今次可望勝出一級賽。

同日另一場帝國玫瑰錦標1600米雌馬一級賽，「姬倩王妃」轉戰澳洲6戰全部入前4名，正值當銳之期，也可以一敲。

育馬者盃

盈寶奇嶽玩泥惡晒

周日早上轉播美國兩場大賽，其中育馬者盃經典大賽泥地2000米，年初在杜拜世界盃勇奪桂冠的日本賽駒「盈寶奇嶽」，早前抖半年復出跑日本電視盃二級賽泥地1800米，照樣輕勝而回，此匹10勝良駒，於杜拜世界盃蝕晒位仍能獲勝，且看今次轉戰美國聖雅尼塔馬場能否再下一城，繼續成為全球泥地一哥。另一場育馬者盃草地大賽2400米，「多產巨匠」要重視，此馬今年連奪英愛打吡等大賽，哩半實力雄厚。

墨爾本盃

踏金行鋪路衞冕

跑完周末維多利亞打吡賽馬日後，澳洲春季嘉年華壓軸好戲就是下周二的墨爾本盃賽馬日，此日更是維省的公眾假期，屆時費明頓馬場必然人聲沸騰，重頭戲乃3200米墨爾本盃，上年冠軍「踏金行」今年演出對辦，大前仗勝出東寶錦標，取勝姿態輕鬆，雖然上星期跑覺士盾再撼「浪漫勇士」被反先，只得第5名，但「踏金行」拉士在外欄發力，勢頭吸引，部署視衞冕墨爾本盃為目標，勇況保持下有力拚勝，值捧。