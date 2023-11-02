今屆婦女銀袋 將由女馬主捧盃？

周日莎莎婦女銀袋日，有莎莎形象大使入場同馬迷見面，今年輪到人氣爆燈嘅林明禎，以其甜到漏招牌式笑容再加上驕人身材，一定搶盡焦點，加上一眾靚馬主悉心打扮入場，周日紅粉佳人絕對擔起沙田馬場半邊天。

講到重頭戲婦女銀袋，對上一次由女馬主拉頭馬，已數到2017年「創世紀」的蕭劍瑩，事隔6年，今次可唔可再由林明禎手上，將獎項頒畀女馬主？絕對有可能！事關今屆熱門之一的「新力高升」，正正是由女馬主黃鑀瀅名下，此匹賢廐佳駟，在港一戰田草1800米即勝，同程實力強。今次何澤堯停賽關係，「新力高升」重配蔡明紹上陣，人馬合作絕不失禮，3戰得冠亞季全上名，相信蔡明紹必使出渾身解數以報答幕後信任。再睇此馬上仗重開勝門已見回勇，今次只負118磅，機會高唱入雲。

此外，「莎莎」主人家郭少明家族的「美麗」系，共有5駒列陣，第5場有「美麗在線」與「美麗宇宙」同場，羅廐「美麗在線」上仗突然擺前走輸近，埋門試閘跑第1，機會秤先。

第9場「同樣美麗」剛戰只不敵當銳好馬「幸運遇見」得第2名，表現已相當出色。告東尼是次用徒弟鍾易禮減7磅，此位見習生近況甚佳，明顯已跑出信心，有權為主人家贏馬威威。