【分秒在握】增程出戰最巴閉

今次賽事呂健威出馬7匹不算太多，但當中卻不乏爭勝分子，例如「巴閉哥」及「黃腳鱲」均取得跨季連捷，而「果然僥倖」季內兩戰亦非冠即亞，擺出如此強勁陣容，自然係志不在小。計牌面，或許「黃腳鱲」及「果然僥倖」機會更高，但筆者卻想推介預計較有分頭的「巴閉哥」。

第二班1600米是一場評分區域較特別的賽事，上限90分，下限70分，比平常二班賽調低了10分。這個調動，對於很多80分左右的馬匹而言，是一個難得的機會，因為就以80分為例吧，跑二班要面對近百分的對手，跑三班則無可避免要負重磅，今次來一場90至70分的賽事，高分對手既降低半格，而自身亦毋須負重磅。

「巴閉哥」跨季連續兩仗贏1400米，今次卻挑戰1600米，難免令人聯想到馬匹讓路予廐侶「黃腳鱲」，但筆者要指出，本來在取消了的10月8日賽事，「巴閉哥」在當日列正選，跑的就是1600米，因此並不存在讓路之說。再者，「巴閉哥」本身有保護權在身，因此要跑1400米可以話幾乎必能列正選，今次機緣巧合能夠出爭這場低半格的二班1600米，對手中甚少前領之輩，此駒初增程的氣量要求相對較低，既能跟前又有後勁，估計可賺形勢之利。

■長風