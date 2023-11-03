【馬場第一攝】賀廐大軍壓境 同聲仔拍檔搵食

賀賢馬房在周日賽事派出7駒上陣，包括第1場「飛馬好威」，第2場「悠悠我心」，第3場「福國寶」，第4場「一支箭」，第6場「快狠準」，第9場「實力派」及第10場「好拍檔」，今早係主要課期，有賽程戰駒交予主轡的大師父作最後試跑，精彩鏡頭此起彼落，搏殺意欲高漲。

首要留意馬匹係霍宏聲操「福國寶」同埋「好拍檔」兩件，跑第3場四班1000米的「福國寶」，上季6戰短途得1冠3亞另兩個第5名，未甩過獎金，賽績優秀，今仗直路賽更排14檔黃金位，勝算高唱入雲。第10場三班1400米的「好拍檔」，同程8戰得2冠2亞1季，上場1200米跑入殿軍，熱身完一鋪令馬兒狀態大進，聲仔操完上述兩駒拿拿臨行上烽火台二樓搵賀賢傾密偈，動態吸引，仲唔係有大茶飯?

另第6場四班1400米「快狠準」亦由巴度跳兩段，上仗1200米由第2名貶落第3名，唔嬲就假，原裝配搭加強操練，擺明要幫馬主補數，鬥志無懈可擊。

早餐料:

第3場:3「福國寶」

第6場:11「快狠準」

第10場:5「好拍檔」

阿藍