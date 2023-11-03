伍鵬志：我一早卜咗潘頓騎唯美主義

伍鵬志(Pierre)今季氣勢如虹，現時以12場頭馬位居練馬師榜第3位，亦深得唔少馬主支持。今季係Pierre開倉第2季，唔少質新子彈經過一季後日漸上力，今季開始交出唔錯走勢。今期列陣第4場四班1600米田草嘅「唯美主義」正是其中一駒。此駒上季3戰田草1200米愈跑愈好，今季轉4歲後，練者都為佢報跑1400米起步，結果季內3仗全數跑入獎金名次。

今次「唯美主義」出戰第4場四班一哩，Pierre就話今次「唯美主義」可以抽番個好檔，都希望可以楔到二疊有遮擋位置，因為前仗何澤堯跑，該仗抽14檔起步，馬匹喺外檔衝上追勢好，而上場7檔檔位尚可，但沿途際遇平平，要走三疊。練者認為，「唯美主義」早段冇咩前速，都希望潘頓到時可以早少少發力，直路慢慢加速上前，交出更佳表現。

Pierre更指，其實未跑上場田草一哩之前，一早已經預約潘頓喺今仗為「唯美主義」效力，始終要用到好騎師上陣，通常都要超過1個月前就要卜定，自己都希望可以卜多啲好嘅騎師，為麾下馬匹爭功。