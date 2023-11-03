【分分制勝】韋達希威森零的突破 靠晒「旺財」

以往比較慢熱的韋達馬房，今個季初表現變得進取，暫時已獲10W佳績，剛周三晚谷戰更以「投資有利」、「電氣騎士」及「飛漲」連中三元，攻勢火熱。值得留意的是，昔日最佳拍檔希威森，季內卻未嘗為韋廐建功，合作28次只得2亞2季，實在令人意外。不過，今期騎練再有兩匹實力馬合作，或有機會打破悶局，當中首度參賽的「至旺財」，上季至今5度試閘，清一色由希威森親試，情況有點似一出即勝的「吉龍」，估計「至旺財」也是搶攻格局。

第3場四班1000米，「至旺財」在澳洲先後4度試閘，悉數跑入前4名，已顯示本身進度不俗，來港後繼續密密試閘，走勢課比課好，其中10月13日一課從化草閘，雖然起步稍慢，但跑順後逐步上前，結果以首名衝線，再看最後800米時間快達22秒1、22秒7，見牠步伐依然輕快，未似耗力，應是高質表現。

「至旺財」毛色肖母，將來或以中距離最合適，不過現時年僅4歲，初出跑1000米亦可應付，加上同場快馬林立，對其靠追跑法大有幫助。埋門練者親自校炮，今次明益鄉里希威森了。

■明治朗