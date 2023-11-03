發財先鋒上次千六輸畀星球馬2個馬位咋~

周日重頭戲三級賽婦女銀袋，羅廐「發財先鋒」力爭衞冕，由去季最低96分負115磅成功偷襲，搖身一變，成為今屆最高分評117分頂磅擺下擂台，由幫羅富全贏慶典盃的巴度執韁，騎練有望再次攜手勝出分級賽。

在今屆賽事之中，半數參戰馬於上場沙田錦標對戰過，「發財先鋒」在1600米速度難與「加州星球」相提並論，結果以第5名過終點，反而「安遇」沿欄推進一步不蝕，受惠於慢步速跑獲亞軍，「發財先鋒」與其勝負距離，只不過是個多馬位而已。

「發財先鋒」今仗出爭1800米必圖採取主動，但告東尼派出「龍船狀元」，亦屬均速擅放之輩，加上剛戰同程後上接近之「當年情」強配田泰安，不要對兩匹蝕分蝕磅馬太輕視，近年此賽有「創世紀」及「發財先鋒」等超低分馬奪標，去年婦女銀袋亞軍「美麗同享」棄戰，告東尼以兩匹輕磅奇兵出戰，有心一雪前恥。

方嘉柏雙雄截擊

方嘉柏今場亦有「多巴先生」與「直線力山」在陣，「多巴先生」雖然一直視為大長途馬，上季唯一勝仗反而是取勝同程百週年紀念銀瓶，方嘉柏與楊明綸攜手合作，大有機會是「與龍共舞」2020年贏精英碟的延續。

「新力高升」亦成為今仗備受看好馬匹，為積極爭分進軍國際賽而努力，但初遇分級賽對手，縱使負輕磅卻要排外檔，能否單靠直路後上制勝，也是一大考驗。

值得一提是婦女銀袋自2011年成為香港三級賽，至2016年升格國際三級賽，近12屆賽事之中，華籍倉主只有沈集成與羅富全勝出最近兩屆，贏馬清一色為外籍騎師，今年數據會否被打破，各位不妨拭目以待。