故劍重逢！蔡明紹：新力高升今季大爆發！

1800米三級賽婦女銀袋周日舉行，蔡明紹與「新力高升」故劍重逢，他冀望目前身心狀況俱已進步的馬兒能交出佳作，摘下錦標。

「新力高升」今年3月角逐打吡取得第8名，其後開始休賽，蔡明紹認為休賽對「新力高升」大有裨益。蔡明紹表示：「『新力高升』上季完成4歲馬經典賽事系列後，休賽約6個月至今季才復出，在這段期間馬兒續有進境，現時已更進一步。我以往策騎牠試閘時，牠較為身重，而現時其心智已更為成熟。以馬兒出道至今的進度及體格來說，牠上次試閘的表現肯定是歷來最好。」

蔡明紹至今夥拍「新力高升」3次，取得1冠2位，他續說：「今仗負磅有優勢，而且出馬較少，我們且看陣上際遇如何。我會盡力讓牠發揮實力，也對牠信心十足。牠現時動作流暢，也成熟了許多，逐漸成長為一匹真正的佳駟。」

潘頓今仗將會為「健康快駒」主轡，他說：「『健康快駒』表現穩健可靠，但這反而令牠評分高企。牠一直以來表現不俗，可惜體重不足1,000磅，而且經常須負重磅上陣，增加了爭勝難度。不過，牠在陣上總會全力以赴，奮力爭勝，而今仗的負磅也算合理。」