【育馬者盃草地大賽】瞄得對盼有終之美 練馬師點出一匹強敵

2400米一級賽育馬者盃草地大賽將於香港時間周日上午5時50分在聖雅尼塔舉行，「瞄得對」今年交出了歐洲馬壇其中兩場最精彩絕倫的贏馬表現，牠將以此賽作為告別戰，冀能劃上完美句號。

現年5歲的「瞄得對」今年攻下威爾斯親王錦標及國際錦標兩項一級賽，練馬師高仕登表示，為期兩天的育馬者盃賽期中，以育馬者盃草地大賽的參賽馬實力最強。

「瞄得對」今仗的勁敵包括同樣來自歐洲的「多產巨匠」及「鋼鐵大王」，「多產巨匠」至今已攻下4項一級賽，而「鋼鐵大王」則於兩周前勝出英國冠軍錦標。而「必達標」可能為今仗實力最強的美國代表，對上3仗均出爭途程較今仗為短的一級賽，並取得3連勝。

「瞄得對」年輕時表現偶有失準，高仕登表示：「不少馬匹均在5歲時表現達至頂峰，『瞄得對』的表現也愈來愈好，馬兒今周晨操時展現出十足狀態。」高仕登表示「瞄得對」曾在今仗途程上獲勝，而且今仗在乾快場地上競逐也正合發揮。

高仕登特別讚賞「瞄得對」今仗其中一匹對手：「我對『誠實心』的重視程度絕對不低於其餘各駒。」該匹法國賽駒上月出爭凱旋門大賽，末段衝刺甚快，最終跑獲季軍。

同日上演的2000米一級賽育馬者盃經典大賽，日本參賽馬來勢洶洶，今年派出「取勝秘技」及「盈寶奇嶽」參賽。「盈寶奇嶽」今年3月在美丹角逐杜拜世界盃時，於末段展現強勁衝刺成功奪冠，今仗牠將會力爭7連勝。

然而，歷來的育馬者盃經典大賽大多由美國主隊代表勝出，今年共有7匹主隊代表剛於上仗勝出分級賽，其中4匹勝出的為一級賽，該7駒包括巴富達旗下的「天方勇士」。值得一提的是，此賽對上4匹3歲盟主，均由以聖雅尼塔為基地的巴富達訓練。

「天方勇士」迄今僅曾上陣4次，並刻意避戰今年的美國三冠大賽，上仗於德爾馬一放到底攻下G1太平洋經典賽。巴富達表示：「牠上仗在德爾馬受到追逼，但仍能力壓對手勝出。馬兒的跑法單一，但勝在速度銳利，鬥心濃烈。」