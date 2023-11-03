【論戰天下】精華沖天血脈啱長途

上屆維多利亞打吡華禮納馬房的Manzoice配戴文高爆冷擊敗麥道朗大熱門「颯醒」，今年華禮納及麥道朗重新合體，「精華沖天」交回前仗贏重疊錦標霸氣，打吡冠軍應屬其囊中物。

壯俠增程強配補中

S1-1：周歲價85萬澳元的「壯俠」，去年2歲於昆士蘭差點勝出表列賽。今季復出2戰，前仗路短且對手太強，上場玫瑰崗馬場轉彎仍包尾，急速轉位再衝交出凌厲後勁但為時已晚，看腳法增程一哩只會更合，強配薛凱華有力補中。

雪境土著上仗受困

S1-2：下周二墨爾本盃最後一張入場券。「雪境土著」這匹法國進口賽駒，季初已在悉尼交出好成績，前仗費明頓甘明斯錦標於偏慢步速下輕輕追近，上周五跑滿利谷金盃沿欄受困無從發揮，今場出馬少回配麥道朗應不會重複犯錯。

獨步熱舞升班都掂

S1-3：7戰6勝的悉尼賽駒「獨步熱舞」周歲價高達140萬澳元，這匹「至高無極」子嗣至今唯一敗績是今季復出在蘭域馬場直路受困無跑過，近兩場轉戰墨爾本，前仗排不利1檔仍勝，再出於考菲爾德勝來有前有後，潛質甚高升班亦力足一戰。

最好時刻主場出擊

S1-4：「最好時刻」上月中跑到蘭域馬場挑戰高獎金悉尼錦標，不過直路仍在內欄尾疊位置，炒飯哥最後放棄鑊剷順跟而返。今次回師費明頓主場，季初在此場地勝出三級賽奧利之星讓賽，今次戴文高同日去悉尼跑金鷹錦標，帥權落在薛恩手無礙進取。

金刺繡辣磨準備好

S1-5：「金刺繡」今季復出頭兩場無甚特別，但上場增程跑費明頓1600米愛華萬利福錦標卻以凌厲後勁勝出，看來這匹「皇僕」子嗣現階段的確要較長路程追趕，麥道朗拍甘敏斯訓練的高多芬賽駒成功率極高，賽前和域園試多課閘已準備就緒。

無可擋費明頓強項

S1-6：非常高水準的3歲短途一級賽，勝出賽駒將大大提升將來配種價值。「無可擋」雖然論周歲價不及同場部分對手，然而目前已是表列賽盟主。費明頓直路1100米兩戰俱得亞，包括上場二級賽丹山錦標，1200米贏過少100米只會更合，強配薛恩可望反先「常德仙姬」。

寫意遊增程更啱跑

S1-7：「精華沖天」前仗於費明頓馬場出戰1800米重疊錦標，於一個正常偏快步速下一攻而破大勝5個半馬位，表現出色。上場考菲爾德經典賽步速超慢，結果麥道朗打足一條直路輸給「夕陽輝映，不過仍無損其今仗大熱門地位，由於今場出馬多，只要步速正常，以其強橫後勁加上「美式法老」子嗣普遍有長力，相信已足以擊退此組對手。

「寫意遊」新勝滿利谷瓶擊敗「講事實」及「高空奇襲」，今次異地再戰，以上場末段走勢，增程對這匹「繁花似錦」子嗣只會更合。「奇門」是「范高爾」子嗣，上場考菲爾德經典賽步速慢但追得好，最少衝贏「寫意遊」，勞倫、莫德組合有大賽命水，黑馬分子。「夕陽輝映」上仗雖說受惠步速擊退「精華沖天」，但本身是「一錘定音」子嗣血統夠長力，配腳仍要兼顧。

姬倩王妃實力秤先

S1-8：實力非常接近的雌馬一級賽，「姬倩王妃」自美國移民到澳洲後表現穩定，上月初東寶錦標賽馬日以全熱門姿態出戰京士玫瑰錦標僅保第2名，末段衝刺時帶均速，現階段1400米可能略短，憑其季內負於「狂迷女孩」、「樂觀派」等頂級良駒級數，如今出戰雌馬一級賽實力可秤先。

盛勢稱霸內檔有助

S1-9：此賽由林里斯高錦標改為岳禮華錦標，表揚這位即將退休的一代名將。高多芬馬房「盛勢稱霸」，上月初東寶錦標賽馬日跑全球匯合彩池巴黎巷錦標，外檔起步直領到底。今次轉戰曾勝的費明頓馬場抽到內檔，相信可輕鬆守在前列位置，6歲閹馬正值最勇一刻，必把握機會再次爭勝。

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