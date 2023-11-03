【論戰天下】多產巨匠檔佳著數晒

S2-1：岳伯仁曾6奪育馬者盃草地大賽，是史上最多一人，不過對上一次已是2016年「高地之舞」。今屆出3匹，主力當然落在「多產巨匠」身上，賽績贏英國打吡、愛爾蘭打吡及愛爾蘭冠軍錦標當然厲害，但亦試過於英國二千堅尼及英皇錦標大敗，不過牠是匹擅跑快地賽駒，放棄早前凱旋門及英國冠軍錦標，抖足體力再攻堅，排檔理想可擅用其守好位跑法制勝。「瞄得對」乾快地能力亦強，季內於沙特贏馬一役個人認為最精彩，計休息期比「多產巨匠」更耐，告別戰亦無保留必要，路合爭勝主角。

「必達標」今年6戰5冠1季，已連贏3項一級賽成為當地最佳草地馬之一，上場縮程擊敗「雄霸海上」，後勁強橫變速力佳，只要能應付此程，其草地能力可與歐洲馬一拚。「誠實心」剛於凱旋門跑季軍有驚喜，去年遠征跑日本盃乾快地所負不遠，2檔起步可慳住跑。

S2-2：今屆育馬者盃賽日回師到南加州聖雅尼塔馬場舉行，適逢第40屆，殿堂級練馬師巴富達過去4奪此賽，無獨有偶全以3歲馬勝出。今年麾下「天方勇士」去年2歲時以230萬美元售出，至今4戰3冠1季，包括上場勝出太平洋經典賽，部署與去年冠軍「航線」一樣，騎師同為柏列特。今次雖排外檔起步，但本身夠前速上前，況且長力在上仗已有證明。日本代表「盈寶奇嶽」由地方馬場殺到去杜拜世界盃，歷史上暫未有一匹馬同年包辦這兩項大賽，不過今場應夠步速讓牠追趕。「好前景」上場賽馬會金盃力拒「代表」挑戰，今次再同場較量，「好前景」速度亦佳，7戰只一次不入三甲，卡素蘭奴原先要騎「高等天使」，但該駒最後因傷退出，「好前景」改換華拉素奇亦硬淨。「小村白馬」由被停牌10年復出的練馬師杜卓和接手後，兩場一級賽均表現出色，尤其上場韋特尼讓賽可拋離今場對手「勝道」及一哩佳駟Cody's Wish大勝並不簡單，現只擔心氣量能否扳到2000米，靠晒奧天信。