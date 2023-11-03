【世界觀】戴圖理全力打造鋼鐵大王

現時響美國洛杉磯展開策騎生涯另一新篇嘅戴圖理，上個禮拜六（10月28日）響聖雅尼塔馬場初登場，過程峰迴路轉，本來佢響第5場賽事旗開得勝，不過因為轉第一個彎嘅時候阻到其他馬，被競賽小組貶至包尾兼罰停賽3日，空歡喜一場。好在戴圖理好快收抬心情，最終憑Easter食出尾胡，總算打響頭炮。

響早幾日戴圖理應美國著名賽馬女主持邀請暢遊荷里活，到星光大道打手印、上荷里活山打卡。呢個賽馬界嘅Tier 1，去到邊都畀人認出，唔少Fans都要求同佢合照都有求必應超親民。不過呢位萬人迷化身做小粉絲諗住同偶像Selfie，估唔到對方一口拒絕。邊個夠膽請佢食檸檬？咪就係同佢一樣家喻户曉嘅米奇老鼠。

今屆育馬者盃戴圖理會響5場焦點賽事亮相，其中響草地大賽會夥拍新鮮出爐嘅英國冠軍錦標盟主「鋼鐵大王」上陣，備受矚目。呢對人馬上仗奇迹逆轉，戴圖理至今仍然回味無窮。佢話相信練馬師韋利安嘅判斷，有百分百信心先至會安排「鋼鐵大王」出席呢場年終大賽。

至於育馬者盃經典大賽，外圍莊家將戴圖理嘅坐騎「勝道」列為21倍冷門，佢話呢匹馬假假地係舊年肯塔基打吡季軍，就算唔係奪標熱門都唔應該咁冷落。