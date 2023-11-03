師傅加持！鍾易禮誓要變身5磅仔！

鍾易禮踏入今季表現大躍進，上期夜賽更加迎來從騎首次中三元，跨季至今已累積43W，尚差2W便贏夠45W而獲升格受讓5磅，周日婦女銀袋賽日，師傅告東尼於大賽日子屯重兵，其中6駒交由徒弟出擊，顯然有心造就愛徒繼續數胡。

對於今季表現進步，鍾易禮於剛周三賽後接受訪問，亦有與馬迷分享箇中原因。就其表示，經過上季返港累積經驗之後，逐漸適應賽事壓力之餘，暑期亦花了很多時間總結自己表現，藉不同鍛煉改善自己策騎上的不足，包括在騎姿、力量以至韁繩等各方面，正所謂業精於勤，今季成績可算是努力換來的最佳回報。

其實以鍾易禮於剛夜賽替韋達起孖，素知十三少向來用人有原則，上季亦甚少借用鍾易禮且合作只得1W，今季合作4次，已取得2冠1季，賽後韋達評價騎者前途無限。既然連韋達都肯樂意支持，告東尼作為師傅，日後肯定更放心委以重任。

正如今期賽事，告東尼交由鍾易禮出戰之6匹坐騎，不乏爭勝籌碼，「將俠」季內由鍾易禮兩戰分獲季亞，今次排有利檔位，自然期望名次可以拾級而上；「時時稱心」上仗改配艾道拿跟前卻欠慣常凌厲衝刺，此仗重配鍾易禮減磅，加上當前勇態，誠屬爭勝分子。

來歷不明初出「勝萬金」，鍾易禮一手包辦3課大閘，馬匹本身展現天生速度，快人快馬出戰直路賽，當有即食意圖；尚有靠追食胡的「同樣美麗」，近況毋庸置疑，把握機會，鍾易禮於今個大賽日起孖升格，絕不為奇。