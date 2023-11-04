用王牌終於補出 全哥話美麗緣分唔同咗

今期田戰喺莎莎婦女銀袋賽馬日，主人家郭少明嘅「美麗」系梗係想出嚟攞威，可惜郭浩泉同老婆江鈺琪夾份嘅「美麗緣份」，即使羅富全出王牌，但最初都係第一後備，點知尋日容天鵬嘅「迎月」因左後蹄腫脹退出，「美麗緣份」終於可以補出，只係配搭一改再改，事關本身打算用班德禮，但呢位英國好手突然被中止策騎，最終由鍾易禮接手。

「美麗緣份」上季跑咗兩場都被捧成唔夠兩倍嘅大熱門，都係由潘頓執韁，初出嗰場跑第3名，翌仗只跑第11位，演出令人非常失望，而羅富全最終喺6月尾安排此駒接受喉室聲帶切除術，以矯正呼吸道異常情況。到咗今季，「美麗緣份」一面備受注目，尤其上月中由潘頓試咗課泥閘，大炒對手9個馬位，姿態非常驚人，而此駒最初諗住上個月22號跑四班田草1200米，兼且卜定潘頓，可惜排位前因右後腿有傷口退出。

至於今次報田草1200米，即使做後備，聽羅富全講返，原來潘頓已經卜定「大利好運」，所以佢要換人，結果搵到班德禮幫手，點知最終補出，班德禮都係騎唔到，先至由鍾易禮接手。而對比上季，全哥話「美麗緣份」雖然試閘都仲係見到會拂尾，但佢覺得馬兒心智成熟咗，冇咁驚青，希望做完手剩可以改善健康問題，今場應該有啲嘢睇。