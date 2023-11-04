武豊損失慘重 日本G1季軍贏金鷹錦標狂擸2675萬

日本國寶武豊上星期日喺東京競馬場出賽期間，畀一匹兩歲坐騎Black Rise踢傷右邊大腿，被迫退下火線，亦未能為「勝局在望」出戰當日嘅重頭戲秋季天皇賞，雖然最終檢查結果係冇骨折，但都要啲時間抖吓，結果佢亦無緣去澳洲玫瑰崗馬場，夥拍由吉村圭司訓練嘅日本賽駒Obamburumai角逐全球獎金最高嘅4歲馬賽事，總獎金達1000萬澳元(約5095萬港元)嘅金鷹錦標，最終此駒改由澳洲騎師柏爾策騎。

估唔到武豊呢一次意外，損失相當慘重，事關Obamburumai喺途程1500米嘅金鷹錦標交出凌厲後勁，最終擊敗高多芬一對名下嘅「希國政客」(Pericles)同埋勞樑棟坐騎Golden Mile，成功贏出呢場大賽，擸走頭馬獎金525萬澳元(約2675萬港元)，難怪柏爾賽後非常興奮。值得一提，Obamburumai喺日本贏過兩場分級賽，今年5月初出戰G1NHK一哩賽則跑第3名，估唔到今次遠征澳洲可以順利贏馬，絕不簡單。