【分分制勝】增程後增值 「智」珠在握！

昔日馬壇神童蔡明紹，今季暫時取得6W，清一色來自華籍馬房，深受自己人支持，原本今期所獲戰駒，也是由巫、賢、容3個華倉提供，後來因班德禮違規被禁參賽，蔡明紹得以接手柏廐「喜旺駒」與韋廐「馬林」，變成滿額跑足10場，爭勝棋子進一步增加，有足夠本錢衝擊「騎師王」，可以一博。

第6場四班1400米，「智勝龍」今季踏入5歲，健康穩定之餘，戰鬥力亦不斷提升。前仗復出角逐田草1200米，後追第5名，該役頭馬「嘉應喝彩」交出1分9秒08掄元，乃季內暫時四班同程最快時間，高速比併，通常不利墮後跑法，但牠仍可愈追愈近，實際演出甚佳。再出轉戰1400米，提升一個名次，不過如非末段無法完全望空，影響本身衝勢，甚有機會挑戰冠軍寶座，由此推算，「智勝龍」增程後的能力，應值60分以上。

「智勝龍」連跑兩仗，數天後已恢復踱步，再隔1星期更重新快磨，官仔馬而言符合進程，剛周五由助手跳400米，跑來步爽有力，收身、毛色俱靚，論態持續有進。今場四班1400米，「艾莉奧」、「威力飛彈」及「自來金」均慣性擺前走，預計步速正常，「智勝龍」只要末段及早望空展開衝刺，等閒四班對手應難以抵擋，可望與賢廐鎮倉寶「新力高升」齊齊交出好成績。

■明治朗