【練馬師王】沉寂3期後 呢次大軍壓境！

上期跑馬地「練馬師王」，韋達在早段場次一口氣勝出「投資有利」、「電氣騎士」及「飛漲」，先取36分，基本上已奠定勝局，之後再有「龍的風采」入Q，最終以42分順利封王，跑完第8場即提早派彩。今期田戰，韋達只得5駒參賽，惟「創高峰」、「至旺財」、「自來金」及「馬林」俱有入圍能力，這個連勝兩期的倉口，估計今次亦繼續進取，「練馬師王」賠率不俗，仍值捧場。

今季勝出「練馬師王」次數最多的呂健威，沉寂3期之後，今次日賽又大軍壓境，7匹戰駒各擁能力，可望連場數胡，一對新勝馬「巴閉哥」及「黃腳鱲」均排好檔，不難再添佳績。值得注意的是，兩駒今季分別於9月17日及9月24日贏馬，當天練者都順利封王，屬馬房搶分重要棋子，今趟更拍住出擊，戰意高昂。第5場「巴閉哥」贏完1400米改爭一哩，呂廐馬有此安排勝出率甚高，對上6個相同例子，累積4W，包括「金鎗六十」（2次）、「幸福笑容」及「包裝必勝」，而「巴閉哥」現評79分，其實可等待緊接星期六的三班田草1400米或1600米出擊，偏偏幕後安排出戰這場90至70分的二班1600米，只負126磅，負荷減輕，對增程大有幫助。

至於率先登場的「魅力一丁」，至今跑過18仗均未嘗一勝，表現令人失望，不過呂廐上季至今在田草1400米累積15W，成績僅次於蔡約翰，「魅力一丁」毅然增程絕非無的放矢。既然頭場已叫胡，投注呂健威的「練馬師王」宜盡早押注。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 4.0倍

2.呂健威 6.5倍

3.大衛希斯 6.5倍

4.姚本輝 9.0倍

5.蘇偉賢 9.0倍

6.方嘉柏 11倍

7.蔡約翰 10倍

8.伍鵬志 13倍

9.鄭俊偉 8.5倍

10.羅富全 28倍

11.賀 賢 35倍

12.葉楚航 55倍

13.韋 達 55倍

14.文家良 60倍

15.黎昭昇 75倍

21.其他練馬師(沈集成/容天鵬/丁冠豪/巫偉傑/廖康銘/徐雨石) 85倍