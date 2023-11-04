【張基焦點】艾莉奧出頭黃金機會

近季較常於季初發動攻勢的希斯，目前只得5場頭馬，卻有11個亞軍，周日出馬8匹，「艾莉奧」今次對手不強，黃金機會出頭。另外，「多巴先生」上仗復出跑得好，熱身後增程有權突擊。「時時稱心」重配鍾易禮減磅出擊，或有不同演繹。「綠族光芒」轉抽內檔可望收復前失。

第6場四班1400米，5歲英國自購馬「艾莉奧」跑兩季仍未交代，但陣上演出愈來愈穩定，更難得是近期試閘及晨課的韁口比前放鬆，本身於英國跑一哩慢放威力大，但跑1400米則要稍留，埋門試大閘走勢吸引，今次抽4檔，同場只得「自來金」一匹快馬，形勢頗為有利，即使改用霍宏聲，不會影響發揮，有權補中。

第7場三級賽1800米，婦女銀袋，「多巴先生」上季遠征卡塔爾及杜拜後，返回香港狀態平平，因此表現一般，然而抖暑後馬兒回復朝氣，上仗復出跑嫌短的1600米也肯追，今次增程跑1800米威力更大，於此類讓磅賽場合，無懼任何對手，值得吼實。

第8場四班1400米，「時時稱心」前仗用鍾易禮跑同程因應檔差留後，反而追得好，上仗換人排好位守在中間位置，拉士追落唔多，論馬狀態繼續好，今次重配牌仔有7磅減，排5檔只要做好留放，面對此組弱旅，未交代之輩可出頭。

第9場三班1200米，「綠族光芒」上仗不幸抽14檔跑同程卻有頭有尾，最終只不敵「幸運遇見」及「同樣美麗」，水準頗高，今次轉抽3檔好位，佔輕磅之利，有力補中。