【進階選項】時時稱心減磅夠贏

香港馬圈一直以來都喜歡引入短途血統種氏，尤其是一眾在港同父馬成績有晒證明，性能偏長而同樣受歡迎不多，近年應數到新西蘭的Tavistock「藤爵士」，最主要原因當然是出過馬王「明月千里」，但其餘亦超過二十多匹能交出頭馬，不過整體以草地能力較優勝。「藤爵士」已於2019年離世，入口子嗣數量會逐漸減少。今次賽事有4匹同父馬上陣卻全部未勝，包括頭場「領航傳奇」、第4場「領航宇宙」、「幸運雄威」及第8場「時時稱心」。

第8場「時時稱心」購自派斯貨源，澳洲時由佩恩訓練於維多利亞及南澳兩戰全勝。上季尾落四班已近，今季保持進度，初出14檔鍾易禮留後，直路在窄位狂追第4。上場換艾道拿負重磅，好檔走位選擇比之前跟前，直路有追卻唔算勁。後上馬重磅除非實力大超班，否則都會見追得吃力，就如周三「正氣青驅」經常負130磅以上跑近，剛戰一減磅即重開勝門。鍾易禮今季騎出信心，對「時時稱心」性能亦很了解，125磅居中鬥後勁贏得。

「幸運旅程」及「幸運遇見」季內合共取得5W，不過「幸運」卻暫未落在同主馬「幸運雄威」身上。這匹「藤爵士」子嗣前仗沿欄直上以為是容廐今季開齋馬，結果被老人家「巴基之友」殺退。再出繼續配布文，直路塞車重重圍困，等同無跑過結果得第6名。今次布文停賽改配蔡明紹，雖然抽到13檔，但反正後上馬寧走生位追好過如上場般塞，尤其現時四班賽無論長短途步速都偏慢，群駒密攏時受阻風險大增，反正有能力，衝順就掂。