【三重彩地帶】落班即初試1400有「景」轟

第1場五班1400米，「佳景臨門」至今8戰只得1P，卻3次造最快末段，經常得個追字，中距離材全跑短途當然無用武之地，落班即初試1400米覺來意不善，葉楚航這類蟄伏分子一係贏晒、一係輸晒，宜單膽策略。

沈集成跟布文屬盲門，潘頓則是6W的旺門，「領航傳祺」布文敗後換潘頓，不可不防。「創高峰」上季尾連仗被熱捧均入前列，今季復出卻冷落至21倍，冇飛果然冇影，今場見「機」行事，10倍樓下要拖埋。「魅力一丁」四班經常接近，落到五班可討價還價，同父馬擅1400米，初爭同程隨時有驚喜。「金牌實力」轉鄭廐初出跑第4有點進步，今排1檔五班賽蝕得少便有機。

第7場三級賽1800米，婦女銀袋，「直線力山」今季由1400、1600米跑起，路短衝落偏均速，熱夠身今場1800米才是目標；「新力高升」今季重新出發，兩戰先季後冠，兩駒均出自上季強組打吡，5歲仍有上升空間，複式雙膽可考慮。

「安遇」上場入Q已證明具分級賽能力，同樣是箭嘴向上。「觔斗雲」除在港頭兩仗之外，其餘21場全跑前5名，如此準繩必須兼顧。估計今場步速偏慢，「發財先鋒」及「龍船狀元」前置有機會賺形勢。■海東