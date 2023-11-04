【J臣研究所】黃腳鱲上仗贏得勁

今年婦女銀袋日贊助商搵嚟大馬女神林明禎做形象大使，其實都算有啲破格，筆者就覺得總算貼近番市場喜好，對於該集團推廣品牌，又或者馬會推廣賽馬嚟講，都係絕佳好事，至少一班平時唔睇賽馬嘅男士，響地鐵入面見到啲靚靚廣告，都會望多兩眼。借鑑日本推廣賽馬，往往都會搵啲年輕偶像做推廣，將賽馬打入大眾市場，先至有望打救投注額。

睇番周日「美麗」系贏面壓一嘅馬唔多，第2場四班1200米，「美麗緣分」上季初出已備受重視，今季兩個大閘嘅走勢明顯比上季成熟，用鍾易禮減磅無非想一放而返，本來真係有一定勝算，不過馬膽先揀隻初出嘅「欣樂人生」，呢隻馬本身款頭腳法都超第四班，上月沙田兩個大閘更見四平八穩，快慢由人，只要出閘順利就夠贏。「四喜鳥」今季轉4歲會好，只怕頂磅。「我為您」贏到你唔信，未斷纜都要拖。「佳運發」跑法機動，難贏馬都要拖一票。

第10場「黃腳鱲」真係鋼膽，早前介紹「神虎龍駒」時都講過，總場次043比起當日三級賽快7線，結果「神虎龍駒」再出補中。該役頭場「黃腳鱲」今次再出，抖夠兼負磅不重，埋門大閘輕鬆到痺，發揮有錯都穩勝。「飛鷹翱翔」上月大閘走勢純熟，明顯現時才步入大熟階段。「馬林」兩連勝都勁，但今場排檔差只可做腳。「堅又威」上場四班贏馬姿態比預期中辛苦，初上三班先做配腳。