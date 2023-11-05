【耀眼精選】欣樂人生前後試準

婦女銀袋賽日，唔少馬房都屯重兵，除咗派出旗下精銳分子參戰外，仲安排從未出賽嘅新血首度現身，配合馬房攻勢。全日10場賽事共有13匹呢類不明物體，認真大堆頭。

第2場四班1200米，4匹新丁除咗「十二神將」，其餘3匹都已有基本作戰水準。蔡約翰馬房嘅「大利好運」，係練者御用馬販John Foote嘅揀手貨。呢匹出自老牌種馬Not A Single Doubt嘅澳洲PPG，落地之後一直交畀嘉里主理，由上季試閘遙遙落後，到埋門3課開始似模似樣，馬房可謂落足成擔心機。嘉里一手一腳操好，交畀同鄉潘頓出擊，部署手法似足「安騁」。

大利好運1檔易困

蔡廐「大利好運」呢匹白鼻樑靚仔馬，腳法靚，有高班馬台型，初出跑1200米合血統性能。不過出閘反應欠準繩，試過唔止一次出閘慢半拍，今次幸運抽到1檔，隨時愛你變成害你，有被困風險下，假若臨場獨贏冇番6倍回報就唔太值博。

同樣初出嘅「欣樂人生」，個人認為質素唔會差得過「大利好運」，近兩課試閘，1次擺前走全程主動，另1次就刻意跟馬尾教馬留力，試前驗後誠意十足，睇下今季演出大跌watt嘅梁家俊醒唔醒神，可以好好發揮。