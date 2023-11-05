【分秒在握】打鐵趁熱堅要攞威

今次尾場相當精彩，共有3匹季內新勝馬再臨，「馬林」、「黃腳鱲」及「堅又威」各有所長，看來任何一駒要贏，都必須交出超水準。「堅又威」上仗既負頂磅，加上走外疊蝕位甚多亦贏到，今次不太熱值得再追。

計賽事水準，「黃腳鱲」當然係無得頂，上仗力擒「神虎龍駒」，段段快之下又交出好時間，今次備受熱捧亦很合理；不過，今次同場的「堅又威」，上仗贏馬表現何嘗不是甚出色？若然賠率相差太遠，我會一博後者。

「堅又威」上季連番熱身後，季尾初配潘頓即成為2.5倍大熱門，結果首次出爭1400米即輕勝而回，贏馬造出的1分22秒正更相當不俗。隔了一個暑期，「堅又威」在9月24日續配潘頓再爭1400米，雖然要孭到135頂磅，但臨場依然愈買愈熱成為1.6倍的全熱門，結果此駒最終贏出，但只勝頸位，似乎與賠率有點不符。

其實上仗「堅又威」除了負頂磅之外，更全程被頂在三疊，而潘頓洞悉到步速偏慢，因為早在轉彎位已發力，但就要走四、五疊，因此馬匹可以話蝕盡腳程。再加上當日其實有利於前置馬，因此「堅又威」能夠蝕位下勝出，其實要加分，今次「黃腳鱲」以外，亦有「飛鷹翱翔」、「拍馬難追」等快馬，估計步速不會太慢，如此一來，相信會更有利於「堅又威」追趕。

■長風

第10場 7堅又威 6黃腳鱲

4馬林 5好拍檔