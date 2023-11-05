【戰況R7】安遇擬跑香港盃 硬撼浪漫勇士

今日重頭戲為1800米三級賽婦女銀袋，蔡明紹1.8倍「新力高升」冇段好快熱倒，今場由梁家俊策騎嘅「安遇」以12倍冷門身份勝出。梁家俊話好開心贏到呢場賽事，多謝馬主同埋練馬師文家良支持，「安遇」演出穩定，喺佢胯下跑得特別忠心，今場戰略上都係守喺前3位，而佢亦好了解放頭馬「發財先鋒」嘅特性，知道唔會咁快停，沿途跟住佢入直路上前係好好嘅策略，好開心「安遇」喺直路畀到好好反應，相信隻馬跑1600至2000米都得，視乎咩檔位，至於之後跑馬會一哩錦標定係馬會盃，就要同練馬師再商量，而佢相信隻馬仲有進步。

至於文家良，佢話「安遇」上場只係輸畀「加州星球」，賽績硬淨，有信心今場跑得好，結果人馬跑咗一場完美賽事，而佢擔心過場地太硬，幸好「安遇」都應付到，相信隻馬有上升空間。至於會唔會跑11月19日國際賽預賽，文家良表示要視乎馬匹賽後狀態再決定，即使跑預賽或國際賽，都應該進軍2000米香港盃，雖然要硬撼「浪漫勇士」，但都希望「安遇」可以交出本身水準。

今場跑第2名為潘明輝「龍船狀元」，田泰安「當年情」後上第3，第4名為希威森「直線力山」。

第7場賽果：2-9-10-4

二重彩賽果：2-9(最後賠率146)